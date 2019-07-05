МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Структура группы ИСТ с дружественными инвесторами вышла из капитала НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК), сократив долю с 14,99%, а владельцем такого же пакета стал бизнесмен Эмиль Пирумов через кипрскую компанию, следует из сообщений вагонной компании.

"Первой тяжеловесной компании", которая принадлежит основателю ОВК группе ИСТ с партнерами, принадлежало 14,99% акций ОВК. Однако, согласно опубликованным в пятницу сообщениям, ее пакет сократился до 0%.

Согласно другому сообщению, такой же пакет — 14,99% — в прямое распоряжение получила кипрская компания "Плейнвайт консалтантс", в косвенное — Пирумов. Основанием для получения акций ОВК указано "приобретение доли".

Согласно информации на сайте ОВК до этих изменений, 24,3% акций вагонной компании принадлежало банку ФК "Открытие", 19,9% — "Регион трасту", 14,8% — "Первой тяжеловесной компании", совладельцем которой является основатель ОВК группа ИСТ, 10,4% — у "Сафмар Финансовые инвестиции", 9,3% — у АО "Концерн "Уралвагонзавод" (структура "Ростеха"), 7,9% принадлежит "Открытие Холдингу", 0,7% — у прочих инвесторов, 12,5% — free float.

НПК "Объединенная вагонная компания", созданная в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.