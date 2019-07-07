ТЫНДА, 7 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло решение о выплате дивидендов РЖД за 2018 год в размере 74% чистой прибыли по РСБУ, что составляет более 13 миллиардов рублей, сообщил журналистам вице-премьер и глава совета директоров компании Максим Акимов.

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2018 году составила 18 миллиардов рублей.

"Принято решение о выплате дивидендов в размере 74% чистой прибыли по РСБУ в размере 13 миллиардов (рублей — ред.), помимо дивидендов по привилегированным акциям", — сообщил Акимов в воскресенье.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что Минфин против решения о выплате государству дивидендов РЖД имуществом, поскольку, согласно Бюджетному кодексу, выплаты в форме имущества не могут рассматриваться как доходы бюджета. РЖД позднее сообщали, что совет директоров компании примет решение по дивидендам за 2018 год после получения директив правительства РФ.

Госкомпании имеют возможность выплачивать дивиденды имуществом, и в отношении РЖД такая возможность рассматривается, говорил журналистам в начале июня первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.