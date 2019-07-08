МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Эксперты компании Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сектора рынка товаров класса люкс превысил легальный сегмент, пишет газета "Коммерсант".

Так называемые реплики изделий модных брендов продавались на сумму в 280 млрд рублей, а оригинальная продукция — на 248 млрд рублей.

Как следует из исследования, главным каналом сбыта контрафактной продукции являются торговые центры и вещевые рынки.

Через социальные сети и маркетплейсы продаются подделки на 25 млрд рублей: чаще всего здесь покупают реплики футболок, кроссовок, джинс и сумок.

Отмечается, что ситуация на российском рынке отличается от происходящего в мире. В других государствах на долю поддельного товара приходится 30-35% всех продаж.

По мнению экспертов Brandmonitor, аудитории покупателей контрафакта и оригинальной продукции не пересекаются. Это связано с тем, что у брендов сегмента премиум есть устоявшаяся доля платежеспособных покупателей. Копии же зачастую приобретаются от случая к случаю.