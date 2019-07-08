МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Госдума предлагает правительству прекратить поставки в РФ вина и воды из Грузии, а также запретить денежные переводы в эту страну, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы считаем недопустимым оскорбления в адрес нашей страны, в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента. В этой связи предлагаем правительству рассмотреть возможности прекращения поставок из Грузии в Россию вина, воды и даже обсуждали вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов", — заявил Володин журналистам.

По его словам, Россия занимает первое место по объему денежных переводов в Грузию. За 2018 год он составил 641 миллион долларов.

"На сегодняшний день по объему денежных переводов Россия занимает первое место, за прошедшие 2 года объемы переводов выросли в полтора раза и за прошлый год составили 641 миллион долларов. Это очень большие средства. Если взять и объединить перечисления этих средств с теми доходами, которые получает Грузия от продажи вина и воды в Россию, а также от пребывания наших туристов, получится порядка 10% от внутреннего валового продукта, который Грузия в целом получает как государство", — сказал Володин журналистам.

Госдума во вторник рассмотрит проект заявления о мерах реагирования РФ на ситуацию в Грузии, в том числе на ситуацию с журналистом телеканала "Рустави 2", добавил он.

"Совет Государственной думы принял единогласное решение подготовить заявление, мы его завтра будем рассматривать на заседании Государственной думы, — о ситуации в Грузии", — сказал Володин журналистам, уточнив, что заявление будет касаться в том числе ситуации с телеканалом "Рустави 2".

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.