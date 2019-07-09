МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. В российском правительстве разработали проект закона, который подразумевает уже с 2020 года повышение акцизов на вино, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию документа кабмина.

В ближайшее время этот проект будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента России.

В случае одобрения Госдумой этих поправок, со следующего года акцизы на тихие вина вырастут с нынешних 18 рублей до 31 рублей за литр. На игристые вина — с 36 рублей до 40 рублей.

Информацию о том, что кабмин одобрил такие поправки и в скором времени планирует внести их в Думу, подтвердил пресс-секретарь председателя правительства Дмитрия Медведева Олег Осипов, но детали раскрывать не стал.

Как следует из пояснения к законопроекту, этот документ должен устранитт несоответствие законодательства РФ нормам ВТО.