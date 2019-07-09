МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Журнал Forbes составил рейтинг ста богатейших депутатов и госслужащих России за 2018 год. Совокупный доход ста богатейших госслужащих превысил $1,1 млрд.

На первом месте списка — депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов. Доход основателя группы компаний "Владимирский стандарт" за прошлый год оценивается изданием в 9,97 млрд рублей.

На втором месте — депутат Законодательного собрания Челябинской области и совладелец компании "Южуралзолото" Константин Струков с доходом 4,46 млрд рублей.

Замыкает топ-3 парламентарий Белгородской областной думы и владелец кондитерской фабрики "Славянка" Сергей Гусев. Доход его семьи за год составил 2,84 млрд рублей.

Четвертое место у члена Совета Федерации и совладельца "Океанрыбфлота" Валерия Пономарева — 2,373 млрд рублей.

На пятом месте депутат Госдумы и владелец ABI Group Григорий Аникеев с доходом 2,327 млрд рублей.

В рейтинг также вошли вице-премьер Юрий Трутнев (23-я строчка), генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов (25-е место), министр промышленности и торговли Денис Мантуров (36-я позиция).