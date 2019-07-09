МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" объявил о снижении с 10 июля ставок по всем ипотечным продуктам.

"Ставки по основной линейке ипотечных кредитов на покупку квартиры и рефинансирование снижены до однозначных уровней. Оформить ипотечный кредит на квартиру в строящемся доме теперь можно по ставке от 9,5%. На покупку готового жилья минимальная ставка составляет 9,6%. Рефинансировать действующий ипотечный кредит можно по ставке от 9,5%", — отмечается в сообщении.

Ставку по "Военной ипотеке" банк снизит до 9,3%, по программе "Семейная ипотека" при рождении второго и последующего ребенка — до 5,25% (действует на весь срок кредита). Ставка по ипотеке на ИЖС составляет от 11%, на покупку частного жилого дома (при оформлении ДДУ) — от 11,5%, говорится в пресс-релизе банка.

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