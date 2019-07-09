МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Международная фармацевтическая компания MSD и российская научно-производственная компания "Форт" договорились о локализации производства вакцин для профилактики ротавирусной инфекции, ветряной оспы, а также вируса папилломы человека (ВПЧ) на базе мощностей "Форта" в Рязанской области.

Как рассказал президент "Форта" Антон Катлинский, для производства трех вакцин будут модернизированы имеющиеся и созданы дополнительные мощности предприятия. "Общие инвестиции, включая операционные издержки, запланированные партнерами в течение всего срока действия соглашения, составят более 7 миллиардов рублей", — сообщили в компании.



Ежегодно в России регистрируется около 800 тысяч случаев ветряной оспы и свыше 100 тысяч официально подтвержденных случаев ротавирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора, экономическое бремя ветряной оспы в 2017 году составило более 12 миллиардов рублей, а ротавирусной инфекции – более 9 миллиардов рублей, приводятся данные в сообщении MSD.

Вируса папилломы человека в свою очередь является причиной широкого спектра заболеваний, в том числе онкологических — в первую очередь, рака шейки матки. Рак шейки матки занимает второе место в структуре заболеваемости среди женщин репродуктивного возраста в России. Экономическое бремя ВПЧ-ассоциированных заболеваний в России, согласно информации MSD, составляет более 60 миллиардов рублей.

Одним из наиболее эффективных методов предупреждения этих инфекций, а также ассоциированных с ними заболеваний, является иммунизация. Массовая вакцинация населения позволит улучшить эпидемиологические и социально-демографические показатели и будет способствовать повышению ожидаемой продолжительности жизни и снижению смертности", — рассказали в компании.

"Форт", запущенный в 2014 году, занимается разработкой, производством и продвижением иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики инфекционных заболеваний. Основные продукты предприятия — вакцины для профилактики гриппа.

Международная компания MSD работает в России в партнерстве с локальными производителями с 1991 года. В портфеле компании представлены средства для лечения и профилактики онкологических заболеваний, болезней системы кровообращения, болезни Альцгеймера и инфекционных заболеваний, включая ВИЧ и Эбола.