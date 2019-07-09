МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Представители правоохранительных органов и налоговой инспекции проверяют офис алкогольной сети "Красное&Белое" в Челябинске в рамках подтверждения деловых связей компании с контрагентом, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети.

"В рамках проверки нашего контрагента, для подтверждения деловых связей между ним и нами у нас сегодня в офисе находятся проверяющие в лице правоохранительных структур и налоговой инспекции. Проверяющие ведут себя очень корректно. Всю запрашиваемую ими информацию мы немедленно предоставляем", — прокомментировали в пресс-службе компании, отвечая на вопрос о проверке в головном офисе сети в Челябинске.

В конце декабря 2018 года на всех складах компании и в офисе были проведены обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН, сообщали в компании.

В январе стало известно о намерении объединить алкогольную сеть, а также "Дикси" и компанию "Альбион-2002" (алкогольные магазины "Бристоль") в единый розничный бизнес. В объединенном бизнесе Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, бенефициарам группы "Дикси" и "Альбион-2002", будет принадлежать 51%, а бенефициару сети алкомаркетов "Красное & Белое" Сергею Студенникову — 49%. Сделка еще не закрыта. В результате объединения сетей будет образован третий по размеру оборота российский ритейлер.

В июле владельцем нескольких структур сети алкомаркетов "Красное & Белое" стала кипрская компания, следует из данных БИР Аналитик.

В частности, кипрская Amelior Investments Ltd. теперь владеет 100% в ООО "Прометей" (Московская область), ООО "Атлант" (Московская область), ООО "Оазис" (Башкирия). Основной вид деятельности этих компаний — оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта.