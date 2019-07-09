МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation), а также крупнейших ближневосточных фондов закрыл сделку по приобретению 28% акционерного капитала фармхолдинга Alium, говорится в сообщении РФПИ.

Alium создается на базе объединения предприятий "Оболенское" и "Биннофарм". Ожидается, что после завершения процедур слияния Alium войдет в топ-10 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте. Диверсифицированный продуктовый портфель холдинга включает около 200 препаратов. Производственные мощности объединенной компании представлены четырьмя фармацевтическими производственными комплексами в Москве и Московской области.

В декабре 2018 года АФК "Система" и ВТБ приобрели совместно с менеджментом фармацевтического предприятия "Оболенское" (работает под брендом OBL Pharm) 95,14% в OBL Pharm за 15,5 миллиарда рублей. В первом полугодии 2019 года АФК планировала объединить актив с принадлежащим ей "Биннофармом" и создать фармацевтический холдинг.

В конце апреля в состав акционеров "Оболенского" вошли консорциум инвесторов из РФПИ, Российско-китайского инвестиционного фонда, а также крупнейших ближневосточных фондов. Инвесторы приобрели 28% фармпредприятия за более 4 миллиарда рублей. По итогам сделки эффективная доля консорциума инвесторов в капитале ФП "Оболенское" составит 28%, ВТБ – 46%, АФК "Система" — 13%.