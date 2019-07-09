МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) уведомило об опасности возникновения трещин на крыльях некоторых самолетов модели Airbus A380, говорится в сообщении EASA.

"Сообщалось о случаях нахождения трещин на поврежденных зонах заднего лонжерона крыла на находящихся в эксплуатации самолетах A380", — сообщается в релизе. Агентство отметило, что риску подвержены 25 самолетов A380, произведенные в 2004-2006 годах. Крылья этих самолетов должны быть проверены на предмет наличия там трещин, так как это может нарушить структурную целостность крыла, отмечается в релизе. В случае обнаружения повреждений EASA просит авиакомпании обратиться к Airbus за инструкциями по починке.

По данным Росавиации, самолёты модели Airbus A380, о проблемах которых заявило EASA, не эксплуатируются в РФ.

Airbus А380 — широкофюзеляжный двухпалубный пассажирский самолет, крупнейший серийный авиалайнер в мире. Авиастроительный концерн Airbus в феврале сообщал, что сворачивает его производство, последние поставки планируются на 2021 год.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 31 декабря составляло 133,671 тысячи человек.