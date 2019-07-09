МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Поставки коммерческих самолетов американского концерна Boeing Co. в первом полугодии 2019 года сократились на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 239 единиц, говорится в релизе компании.

Из сообщения следует, что, в частности, снизились поставки модели Boeing 737, до 113 с 269. Поставки Boeing 777 уменьшились до 22 с 25, а Boeing 787 — увеличились до 78 единиц с 72, модели самолета Boeing 767 — до 22 с девяти.

По итогам второго квартала Boeing поставил 90 коммерческих самолетов, что более чем вдвое меньше в годовом выражении. Поставки модели Boeing 737 снизились до 24 единиц со 137, Boeing 777 — до 12 с 13, а Boeing 787 — увеличились до 42 самолётов с 38.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.