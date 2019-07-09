МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. McDonald's считает проведенное Роскачеством исследование бургеров некачественным, так как, по мнению компании, организация допустила ряд нарушений как при проведении анализа, так и при хранении образцов, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

Во вторник Роскачество подготовило результаты проверки бургеров в российских сетях ресторанов, в ходе исследования эксперты, в частности, оценили энергетическую ценность еды и проверили ее на содержание антибиотиков. По итогам проверки следы антибиотиков были выявлены в пяти бургерах, в частности, в "Биг Маке" McDonald`s, который приобретался в ЦФО. В нем были обнаружены следы тернидазола, однако концентрация антибиотиков оказалась крайне низкой.

"Мы внимательно изучили полученные от Роскачества документы, из которых следует, что при хранении и проведении исследований были допущены различные нарушения ГОСТ Р 51447-99 и ГОСТ Р 54904-2012. Это свидетельствует о низком качестве проведенного исследования и могло привести к получению неверных результатов. Считаем, что публикация таких сведений способствует введению потребителей в заблуждение, является недостоверной и направлена на причинение вреда деловой репутации McDonald`s", — сказали в компании.

Как пояснили в пресс-службе, по всей цепочке поставок McDonald's действует система отслеживания продукции, которая позволяет проследить всю историю готового продукта вплоть до сырья. Согласно времени покупки, указанному в чеке, поставщиком говяжьих котлет была компания "Марр Руссия". Она, в свою очередь, определила поставщиков сырья и получила подтверждение того, что сырье для данной партии полностью соответствует всем стандартам пищевой безопасности РФ. "Говяжьи котлеты McDonald's на 100% состоят из говядины. Какие-либо иные компоненты не добавляются и в состав не входят", — пояснили в пресс-службе McDonald's.

Там добавили, что "Марр Руссия" получает протоколы исследований от локальных поставщиков ежеквартально по показателям, установленным в техрегламентах Таможенного союза. Кроме того, на границе и на российских мясокомбинатах в плановом режиме осуществляет контроль Россельхознадзор. "Также проводятся исследования продукции в рамках программы производственного контроля в соответствии с законодательством РФ. Предприятия проходят регулярные проверки со стороны надзорно-контролирующих органов, таких как Роспотребнадзор и Россельхознадзор", — заметили в McDonald's.