МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. В России впервые с 2015 года сократился коммерческий рынок лекарств, пишет газета "Известия"со ссылкой на данные аналитиков компании DSM Group.

С января по май текущего года рынок сократился на 3,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

За первые 5 месяцев 2019 года в стране было продано 2,1 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму в 415 млрд рублей. При этом финансовый показатель вырос на 1,2%. А в натуральном выражении продажи сократились на 3,7%.

Такое снижение произошло впервые с 2015 года.

Больше всего сократились продажи медикаментов для лечения заболеваний кожи: выручка от их продажи упала на 970 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Меньше стали покупать противомикробные средства для системного использования: снижение выручки составило 651 млн рублей. Такеж экономнее стали покупать препараты против респираторных заболеваний: выручка упала на 523 млн рублей.

Средняя стоимость одной упаковки отечественных лекарств выросла на 5,6%, а зарубежных препаратов — на 8%.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк прокомментировал эти данные, заявив, что снижение продаж связано с падением реальных доходов граждан России.

"К концу года мы прогнозируем падение фармрынка на 1-2% в натуральном выражении и рост на 2-4% в деньгах. Ситуация изменится, если в конце года будет высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом, но таких всплесков не наблюдается уже несколько лет", — пояснил он.