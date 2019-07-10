МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" и нефтяная компания "Татнефть" начали совместный проект по открытию магазинов ритейлера на автозаправочных станциях, говорится в сообщении "Магнита".

"Магнит" открыл на АЗС "Татнефть" компактные магазины с самым востребованным у покупателей ассортиментом, насчитывающим около 900 товарных позиций: кондитерские изделия, различные виды кофе и другие напитки, расширенный выбор непродовольственной продукции, кроме того, планируется предложить покупателям свежую выпечку", — говорится в сообщении.

Первые объекты открылись в Краснодарском крае. В релизе отмечается, что ультрамалый формат магазинов площадью 50-150 квадратных метров позволит "Магниту" и АЗС "Татнефть" расширить каналы продаж и привлечь дополнительный трафик.

Директор направления "магазины "у дома" и ультрамалые форматы" "Магнита" Олег Сиднин отметил, что ритейлер, в зависимости от спроса на продукцию, будет добавлять в ассортимент новые позиции.

"Во время тестирования планируем до конца июля открыть еще два магазина в родном для "Магнита" регионе — Краснодарском крае — и три в Московской области — проанализировать востребованность услуги и вместе с партнерами принять решение о развитии проекта", — добавил Сиднин, слова которого приводятся в релизе.