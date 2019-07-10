МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Группа "Дикси", крупный российский ритейлер, открыла в Москве первый магазин в обновленной концепции, говорится в сообщении "Дикси".

В процессе ребрендинга магазин получил обновленный логотип, дизайн и зонирование торгового пространства. Основной акцент в магазине сделан на фреш-зонах — овощей и фруктов, молочных продуктов, отдела свежей выпечки и гриля.

Другой компонент концепции — новый принцип формирования ассортимента, наборная матрица. "В ходе экспериментального внедрения гибкой технологии специалисты ГК "Дикси" станут отслеживать динамику по различным товарам, сравнивая данные с информацией от других магазинов в регионе", — указывает ритейлер.