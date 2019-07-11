МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Налоговики по итогам выездных проверок доначислили российским подразделениям Imperial Tobacco, British American Tobacco, Philip Morris International (PMI), а также "Донскому табаку" (с 2018 года входит в Japan Tobacco International, JTI) 60 миллиардов рублей без учета пеней и штрафов, пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, Федеральная налоговая служба активно проверяет табачные компании последние два года. Служба обратила внимание на резко возраставший в четвертом квартале выпуск сигарет, которые производители старались отгрузить в этот же период аффилированным с ними дистрибуторам. Искусственно наращивая продажи, компании фиксировали ставки акциза до их повышения с нового года и тем самым снижали налоговую нагрузку, сообщил газете федеральный чиновник.

По словам источника газеты, налоговики ещё не завершили отдельные проверки, по другим проверкам ещё не все решения вступили в законную силу. Возможно, какие-то компании захотят оспорить доначисления, а какие-то — добровольно исполнить решения без судебного разбирательства, отмечает он.

Представитель ФНС не ответил на запрос газеты.

Согласно принятым поправкам в Налоговый кодекс, с 2017 года если производители табака в последнем квартале слишком активно работают на склад, а их производство превышает среднемесячные показатели предшествующего года, то при продаже им придется платить акциз на 30% выше обычного. После внесения изменений в НК производство сигарет, постоянно демонстрировавшее рост в октябре-декабре по сравнению с июлем-сентябрем (в 2014 году — на 25%, в 2015 году — на 15,5%, в 2016 году — на 4%), сократилось.

По данным издания, в частности, претензии налоговиков к "БАТ Россия" составляют почти 40 миллиардов рублей. "Процесс налоговой проверки не завершен, мы считаем преждевременным его комментировать", — заявила газете директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" Яна Гуськова.