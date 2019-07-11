Минфин: Налог на роскошь менять не нужно, достаточно поправок в список Минпромторга
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Для решения проблемы взимания транспортного налога с дорогих автомобилей, обнаруженной Счетной палатой РФ, достаточно внести изменения в соответствующий перечень Минпромторга, а изменений в Налоговый кодекс не требуется, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.
Счетная палата РФ обнаружила несколько марок дорогих автомобилей, которые не попали в список Минпромторга для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, и предложила усовершенствовать действующий механизм его взимания.
"Там есть ссылка на перечень. Сейчас есть перечень, который утверждает Минпромторг. Я считаю необходимым (внести эти автомобили в перечень — ред.)", — сказал он, отвечая на вопрос, нужно ли вносить какие-либо изменения в Налоговый кодекс.
При этом Сазанов отрицательно ответил на вопрос, готов ли Минфин вернуться к идее отменить транспортный налог и заложить его в цену бензина.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев в четверг высказал РИА Новости мнение, что налогообложение транспортных средств в РФ должно осуществляться не в зависимости от их мощности или цены, а через стоимость бензина.
https://1prime.ru/business/20190711/830152171.html