МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте компании, сообщил журналистам гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.

Ранее за оплату банковской картой взимался сбор в размере 2% стоимости билета.

"Победа" отменила сбор за оплату авиабилета банковской картой для большего удобства клиентов, бронирующих билеты на официальном сайте авиакомпании", — сказал Калмыков.

По его словам, отмена сбора позволит увеличить долю клиентов, покупающих билеты на сайте "Победы".

"Сейчас 72% наших клиентов покупают билеты только на официальном сайте pobeda.aero и через мобильное приложение. И мы с ними в прямом контакте: видим их историю запросов и перелётов, можем предложить персональные скидки и промокоды. Сейчас наша цель — увеличить долю таких клиентов минимум на 10%", — сказал Калмыков, отметив, что на сайте доступны самые низкие тарифы на перелёт и все дополнительные услуги.

"Это очень удобно: клиент точно знает итоговую стоимость своего билета, ему не нужно высчитывать сумму сбора и переплачивать за платёж", — добавил он.