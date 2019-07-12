МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Крупный американский производитель бытовых товаров и средств личной гигиены Colgate-Palmolive Company договорился о покупке подразделения, выпускающего средства по уходу за кожей, французской косметической компании Laboratoires Filorga Cosmetiques (Filorga), говорится в сообщении американской компании.

Стоимость сделки составит 1,495 миллиарда евро (1,69 миллиарда долларов). Сделка будет финансироваться с помощью имеющихся в распоряжении денежных средств и заемных средств, ее завершение ожидается в третьем квартале 2019 года после получения одобрения регуляторов ряда стран.

Colgate-Palmolive ожидает, что сделка не окажет влияния на разводненную прибыль в пересчете на акцию в 2019 году.

Filorga — премиальный бренд по уходу за кожей, ориентированный в первую очередь на уход за лицом. Компания основана во Франции в 1978 году, марка продается в более чем 60 странах мира, крупнейшими рынками которой являются Франция, Италия, Испания и Китай.

Colgate-Palmolive Co. была основана в 1806 году как William Colgate & Company. С 1953 года носит название Colgate-Palmolive Company. Компания производит мыло, средства для гигиены рта, зубные пасты и щетки, корма для домашних животных, бытовую химию. Штаб-квартира Colgate находится в Нью-Йорке.