МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Прогноз ЦБ о том, что цены на жилье в России через 7-9 лет могут упасть в случае реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", абсолютно логичны, заявили опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

В опубликованной на сайте Банка России в пятницу аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", эксперты предположили, что цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", но произойдет это не раньше, чем через 7-9 лет. По мнению экспертов ЦБ, потенциальный спрос на покупку жилья на первичном рынке с использованием ипотеки может быть удовлетворен в течение 7–9 лет в случае достижения целевых показателей национального проекта. В то же время новые значимые источники спроса на ипотеку, с учетом накопленной к тому времени задолженности по ипотеке и уже достигнутого уровня обеспечения домохозяйств жильем, вряд ли появятся.

Партнер, руководитель департамента исследований и аналитики по Восточной Европе Cushman & Wakefield Денис Соколов считает, что эксперты ЦБ правы в своем прогнозе. "Формально, эксперты ЦБ абсолютно правы: реализация нацпроекта так или иначе приведет к снижению цен для граждан, но в реальности при снижении цен на жилье может начать "буксовать" и корректироваться сам нацпроект", — говорит эксперт.

По его словам, так как целью нацпроекта является обеспечение россиян жильем, то на фоне снижающихся доходов населения, альтернативного механизма достижения этой цели просто нет.

"Плюс надо помнить про данную отрасли президентом задачу строить по 120 миллионов квадратных метров жилья в год, а увеличение предложения на рынке приводит к снижению цен", — добавил Соколов.

В свою очередь, генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин соглашается с тем, что едва ли после столь долгого и глубокого падения реальных доходов населения, которое наблюдается последние пять лет, спрос на жилье может быстро восстановиться и "поглотить" растущие (по плану) объемы строительства. "Соответственно, на мой взгляд, обвала цен ожидать не стоит, так как фактически отрасль подстроится под реальные объемы сделок", — говорит он.