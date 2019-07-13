БИЙСК, 13 июл — ПРАЙМ. Холдинг "Эвалар" планирует увеличить оборот на 9,5% по итогам 2019 года, до 11,5 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости генеральный директор холдинга "Эвалар" Лариса Прокопьева.

"За 2018 год (оборот — ред.) — 10,5 миллиарда рублей, а за 2019 год — 11,5 миллиарда рублей, то есть мы добавляем миллиард", — сказала Прокопьева, отвечая на вопрос о прогнозном обороте холдинга.

В 2018 году оборот распределялся следующим образом: производство — 9 миллиардов рублей, одноименная аптечная сеть — 1,5 миллиарда рублей.

"Эвалар" специализируется на биологически активных добавках, лекарственных средствах и косметической продукции. Весь ассортимент производится на площадке в Бийске. Для реализации своей продукции "Эвалар" развивает собственную аптечную сеть в крупных российских городах и использует интернет-магазин "Фитомаркет". По данным аналитической компании DSM Group, "Эвалар" является лидеров рынка РФ среди производителей БАД и занимает долю 18,7% по итогам прошлого года. Холдинг принадлежит семье Прокопьевых.