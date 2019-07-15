МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", и Coca-Cola в России запустили пилотный проект по сбору пластиковой и алюминиевой тары у граждан с помощью специальных автоматов (фандоматов), принимающих бутылки и банки для последующей переработки, говорится в пресс-релизе X5.

"В рамках пилота фандоматы установлены на территории десяти московских магазинов "Пятерочка". По результатам тестирования будет принято решение о возможности масштабирования проекта", — говорится в сообщении.

За каждую сданную бутылку или банку автомат будет выдавать купон со скидкой на покупку ряда напитков компании Coca-Cola. Фандоматы будут принимать использованные бутылки и банки любых производителей.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец марта достигло 14,779 тысячи. Выручка X5 в 2018 году увеличилась на 18,3% — до 1,53 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 11,9%, до 107,6 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.