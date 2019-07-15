МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Начало пилотного проекта по маркировке молочной продукции не приведет к подорожанию продуктов для потребителей, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Стоимость кода сегодня составляет 50 копеек, она определена для всех видов товаров, которые сегодня маркируются. Поэтому я уверен, что никакого удорожания молочной продукции для потребителя не произойдет. Наоборот, каждый покупатель сможет быть уверенным в том, что покупает качественную продукцию", — сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".

Эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции начался в России 15 июля, он продлится до 29 февраля. Оператором пилотного проекта выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В ходе эксперимента цифровой двухмерный код Data Matrix планируется наносить на отдельные категории продуктов, среди которых молоко, сливки, сгущенка, йогурт, кефир, сливочное масло, мороженое, сыры и творог.

В 2016 году в странах ЕАЭС введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. В России действует обязательная маркировка двухмерным кодом Data Matrix табачной продукции и обуви, проходят эксперименты в отношении лекарств, духов, одежды, шин, фотокамер. До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.