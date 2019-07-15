МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Объем контрафактной минеральной воды "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17" на российском рынке снизился на 90% с начала текущего года, когда на данную проблему обратили внимание в Совете Федерации, сообщили РИА Новости в Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН).

"По данным СПБН, с момента поручения председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, объем контрафактной минеральной воды "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17" снизился на 90%", — сказали в союзе. В организации пояснили, что речь идет о заявлении спикера верхней палаты парламента в декабре прошлого года; сокращение контрафакта произошло за прошедшие полгода.

В середине декабря 2018 года председатель СФ Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации внимательно проследит за разбирательством в вопросе производства контрафактной минеральной воды.

"Качественный контроль за исполнением действующего законодательства позволит ликвидировать оставшиеся 10% контрафакта и избежать появления новых объемов. Тщательное соблюдение и совершенствование действующих механизмов борьбы с контрафактом на рынке безалкогольных напитков является самым эффективным инструментом", — заявил РИА Новости президент СПБН Максим Новиков.

По его словам, дополнительные механизмы, в частности, цифровая маркировка минеральной воды, являются избыточными. Ранее Роспотребнадзор направил в Минпромторг предложение по введению в России маркировки минеральной воды.

Новиков указал, что при незначительном общем объеме контрафакта на рынке безалкогольных напитков минеральная вода из реестра наименований места происхождения товара, среди которых популярные у россиян бренды, чаще всего страдает от действий недобросовестных производителей. "Основная доля производства имеющегося на рынке контрафакта приходится на данную категорию, поэтому усиление контроля над незаконным оборотом в товарной группе необходимо", — сказал президент союза.