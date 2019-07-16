МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. "Мостотрест" получит контракт стоимостью 52 миллиарда рублей на строительство участка Северо-Восточной хорды в Москве, следует из материалов на портале госзакупок.

Департамент Москвы по конкурентной политике в июне объявил соответствующий тендер с начальной (максимальной) стоимостью контракта 52 миллиарда рублей. Заявку на него подала только компания "Мостотрест", оценив работы в 51,96 миллиарда рублей.

"Заключить контракт с публичным акционерным обществом "Мостотрест" в связи с признанием заявки соответствующей требованиям закона № 44-ФЗ и документации по проведению открытого конкурса в электронной форме", — говорится в протоколе.

Данным проектом предусматривается строительство участка Северо-Восточной хорды от Северной рокады в районе железнодорожной платформы НАТИ (Октябрьская железная дорога) до транспортной развязки с Ярославским шоссе.

Работы включают строительство пяти эстакад, трех мостов через реку Лихоборка, реконструкцию Новосвибловского моста через реку Яуза, реконструкцию подземного пешеходного перехода станции метро "Ботанический сад" и устройство пешеходного тоннеля в проектируемом откосе съезда с СВХ по Сигнальному проезду.