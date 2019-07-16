МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Оптовые цены на сахар в России побили пятилетний минимум, пишет РБК со ссылкой на данные Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).

Причина: в стране рекордные запасы сахара — одного из важнейших консервантов. Предложение превышает спрос.

В ноябре прошлого 2018 года, когда оптовые цены на сахар впервые за год перешли к снижению, 1 килограмм стоил в среднем 37 рублей.

В июне текущего года — килограмм стоит уже 26,9 рубля.

Это снижение цен нетипично для июня, говорит председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин.

Он поясняет, что в отрасли сезон начинается в августе и длится по июль следующего года. В конце сезона спрос на остатки сырья традиционно высокий, та как производителям необходимо компенсировать затраты на хранение. Это толкает цены вверх.

В прошлые годы в начале лета сахар стоил дороже: максимум зафиксирован в июне 2016-го (45,1 рублей за 1 кг), минимум — в июне 2018-го — 32,8 рублей за кило.