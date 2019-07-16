МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. "Новапорт" рассчитывает закрыть сделку по приобретению аэропорта Воронежа до сентября, готов вложить 5 миллиардов рублей, сообщил журналистам совладелец компании Роман Троценко.

Аэропорт Воронежа переходит под контроль компании, связанной с аэропортовым холдингом "Новапорт", писала в июне газета "Коммерсант" со ссылкой на участников сделки.

"Сделка в процессе закрытия, мы ее точно закроем к 1 сентября. Если говорить об общем объеме инвестиций, то наши инвестиции в аэропорт Воронежа будут 5 миллиардов рублей, как мы и планировали. Все вместе, со строительством нового объекта. Нам аэропорт нравится, нам кажется, что он имеет шансы стать центром по разбору почты для Центральной России…. Кроме пассажиров, мы будем Воронеж развивать как почтовый хаб", — сказал Троценко.

"Я думаю, что Воронеж… если будет развиваться инфраструктура опережающими темпами, то… будет иметь свои 2 миллиона пассажиров в течение ближайших 10 лет", — добавил он.

Троценко также отметил, что "Новапорт" заинтересован в приобретении аэропорта "Бегишево", расположенного в городе Нижнекамск (Татарстан). "Наша специализация — средние аэропорты, потому и "Бегишево" нам интересен", — сказал совладелец "Новапорта". Однако, по его словам, о возможности сделки говорить преждевременно: "Камаз" не принял для себя решения, что они его продают".