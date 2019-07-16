МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, по итогам первого полугодия 2019 года выросла в годовом выражении на 12,4% — до 9,356 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 3,47 доллара против 3,05 долларов в январе-июне 2018 года. Выручка J&J за отчетный период снизилась на 0,6% — до 40,583 миллиарда долларов.

Чистая прибыль J&J по итогам второго квартала увеличилась на 41,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,607 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 2,08 доллара против 1,45 доллара в аналогичном квартале 2018 года. Выручка компании во втором квартале снизилась на 1,3% — до 20,562 миллиарда долларов.

Компания прогнозирует, что объем продаж за год составит 80,8-81,6 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль на акцию ожидается на уровне 8,73-8,83 доллара. Ранее J&J прогнозировала объем продаж за год на уровне 80,4-81,2 миллиарда долларов, а скорректированную прибыль на акцию на той же отметке.

J&J отмечает, что результаты за второй квартал отражают снижение в бизнесе по производству медицинской техники на 6,9%.

J&J основана в 1886 году. Российское представительство — действующее с 1992 года ООО "Джонсон & Джонсон" — включает в себя компании "Джонсон & Джонсон Медикал", "Янссен-Силаг", "Джонсон & Джонсон Консьюмер", "Вистакон". В числе наиболее известных торговых марок — Johnson`s baby, o.b., Clean & Clear, Reach.