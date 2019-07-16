ТАШКЕНТ, 16 июл — ПРАЙМ. СП ООО Nestle Uzbekistan во вторник заключило соглашение с французской Lactalis о продаже своих предприятий в стране, сообщает во вторник пресс-служба СП.

"Сегодня компания "Нестле Узбекистан" объявила о заключении соглашения с компанией Lactalis, согласно которому "Нестле" продает свой бизнес по производству молочной продукции и воды в Узбекистане компании Lactalis", — говорится в сообщении. В рамках соглашения французская компания приобретает две фабрики Nestle в Намангане (восток Узбекистана).

По данным пресс-службы, данное решение позволит Nestle повысить эффективность операционной деятельности на рынке Узбекистана в долгосрочной перспективе. "По завершению сделки "Нестле" заключит с Lactalis лицензионное соглашение на производство в Узбекистане глобальных брендов "Нестле" — Nesquik, Nido и воды Nestle Pure Life", — добавили в пресс-службе.

СП ООО Nestle Uzbekistan было создано в 1999 году. В структуре СП действовало три завода: два в Намангане — по выпуску питьевой воды и производству молочных продуктов, и один в Ташкенте (негазированная вода), который был закрыт в декабре 2017 года из-за оптимизации бизнеса. Общий объем инвестиций компании в бизнес в Узбекистане к настоящему времени составил более 60 миллионов долларов. По экспертной оценке, Nestle Uzbekistan занимает около 30% рынка питьевой воды в стране.

Lactalis основана в 1933 году. В компании, которой принадлежит 125 заводов по всему миру, работают 38 тысяч человек. Среди брендов Lactalis — President, Bridel, Lactel, Galbani. Продукция компании продается в 160 странах.