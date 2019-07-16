МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Турецкие отели, которые подняли цены на летний сезон 2019 года и в результате этого недосчитались туристов, активно выставляют российским туроператорам специальные предложения (СПО) со скидками 10-15%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По оценке Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD), загрузка курортов анталийского побережья во второй половине 2019 года не будет максимальной. В среднем заполняемость отелей даже на пике сезона в зависимости от курорта составит 70-90%. Разница в загрузке отелей, которые разумно подняли цены, и объектами, у которых в течение того же периода 40-50% контрактов были с завышенной ценой, составляет 8-10%. Сейчас эти отельеры пытаются наверстать сезон, снижая цены и надеясь на бронирования last minutes", — отметили в АТОР.

По мнению экспертов, на объектах, работающих с европейскими туристами, меньше проблем, чем у тех отелей, которые ориентированы на российский рынок. Если у первых за счет бронирований в "последний момент" есть шанс заполнить пустые комнаты, то "российские отели" могут это сделать преимущественно за счет снижения цены.

Причинами недозагрузки отелей называют не только "неразумное" повышение цены некоторыми отелями, но и переход на цены в евро для российского рынка, а также переоценку возможностей немецкого рынка, который, как и российский, в 2019 году лишился "топливных субсидий" турецкого правительства.

"Информацию о появлении заметного количества СПО и "большей гибкости" турецких отелей подтверждают и российские туроператоры. По информации участников рынка, в зависимости от загрузки, гостиницы дают дисконт в 10-15%. При этом, российские туроператоры сразу обращают внимание, что эти предложения касаются определенных дат и носят "ограниченный срок действия", то есть отели дают СПО в глубину, но потом могут снять это предложение по мере заполнения", — уточнили в ассоциации.