МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) планирует заключать с российскими торговыми сетями соглашения об информационном сотрудничестве для расширения продаж российской рыбы; проект такого соглашения с сетью "Лента" ВАРПЭ направила в управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Москве, соответствующее письмо имеется в распоряжении РИА Новости.

"Ассоциация предполагает заключать с представителями розничного бизнеса (со всеми, проявившими заинтересованность в таковом) соглашения об информационном сотрудничестве, не носящие для сторон таких соглашений коммерческого характера, целью сотрудничества по которым будет являться создание для потребителей возможности приобретения качественной отечественной пищевой рыбной продукции", — говорится в документе.

ВАРПЭ просит Московское УФАС рассмотреть проект соглашения с "Лентой" и сообщить о допустимости его заключения с точки зрения соблюдения законодательства о защите конкуренции. Согласно проекту, участники соглашения выражают готовность содействовать увеличению в обороте доли рыбной продукции, в том числе — которая производится из добываемых российскими компаниями водных биоресурсов, ориентируясь на спрос потребителей, при условии недопущения ограничения конкуренции.

В частности, стороны готовы проводить мероприятия для информирования покупателей о видах рыбной продукции, выпускаемой отечественными производителями, а также совместные встречи "для укрепления сотрудничества между предприятиями и организациями рыбохозяйственного комплекса и торговой сетью "Лента".

Президент ВАРПЭ Герман Зверев выразил надежду на положительное решение ведомства по обращению ассоциации. "Мы убеждены, что прямые поставки от производителя к продавцу сделают рыбу более доступной для россиян, и готовы способствовать установлению диалога между рыбаками и ритейлерами. ВАРПЭ открыта к сотрудничеству с торговыми сетями, надеемся, что наш опыт с "Лентой" станет эффективным кейсом для рынка", — сказал РИА Новости Зверев.

В пресс-службе "Ленты" сообщили, что в рамках реализации соглашения ритейлер планирует проводить встречи с компаниями-членами ВАРПЭ и с самой ассоциацией для обмена информацией о тенденциях развития рыбного рынка, разработки мер по сокращению цепочки поставок между российскими рыбодобытчиками и "Лентой". "Компания открыта для заключения подобных соглашений с другими ассоциациями", — добавили в ритейлере.

В центральном аппарате ФАС подтвердили РИА Новости получение письма. "Позиция будет сформирована после детального ознакомления с документом", — добавили в антимонопольном ведомстве.