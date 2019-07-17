МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. В Москве перед вступлением в силу новых правил долевого строительства зафиксировано рекордное число сделок с первичным жильем – в июне зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщило столичное управление Росреестра.

Это на 54% больше итогов мая и вдвое выше июня прошлого года и абсолютный месячный рекорд за все годы, отмечается в сообщении ведомства.

"Такой скачок в том числе вызван желанием застройщиков завершить свои проекты до перехода на эскроу-счета. По итогам месяца около 50% от всех ДДУ были поданы юридическими лицами", — говорится в нем.

Всего с начала года Росреестр по Москве зарегистрировал 59,3 тысячи ДДУ – на 32% больше, чем за первое полугодие 2018 года.

Ранее ведомство сообщило, что количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы выросло в первом полугодии 2019 года на 6% — до 72,1 тысячи. При этом июньский показатель сделок на "вторичке" снизился в годовом исчислении на 16% — до 11 тысяч переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены).