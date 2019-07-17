МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Владельцы облигаций "дочки" авиакомпании "Ютэйр" поддержали предложенные условия реструктуризации бондов серий 01 и 02 номинальной стоимостью 4,1 миллиарда рублей и 9,2 миллиарда рублей, сообщила компания.

Авиакомпания "Ютэйр" занимается реструктуризацией задолженности. Ранее "Финанс-Авиа", "дочка" авиакомпании "Ютэйр", сообщала, что 15 июля 2019 года проведет собрание держателей облигаций серий 01 и 02 по реструктуризации обязательств.

"Пятнадцатого июля состоялись общие собрания владельцев облигаций ООО "Финанс-Авиа", дочерней компании ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр", в ходе которого владельцы облигаций поддержали предложенные условия реструктуризации облигаций серий 01 и 02 номинальной стоимостью 4,1 миллиарда рублей и 9,2 миллиарда рублей соответственно", — говорится в сообщении в среду.

Положительное решение владельцев по вопросу реструктуризации облигаций — неотъемлемая часть комплексной реструктуризации задолженности "Ютэйр". Условия реструктуризации облигаций основаны на финансовой модели авиакомпании и учитывают возможности "Ютэйр" по обслуживанию долгов в текущих экономических реалиях: рост стоимости топлива, дефицит пилотов на рынке, высокая долговая нагрузка и избыточные провозные емкости в российской авиаотрасли.

"Поддержка держателями облигаций реструктуризации — важный шаг на пути к восстановлению финансовой устойчивости авиакомпании, который способствует дальнейшим эффективным переговорам со всеми кредиторами", — цитирует компания своего гендиректора Андрея Мартиросова.

Авиакомпания летает по 150 направлениям, более 60 из которых доступны только пассажирам "Ютэйр". У "Ютэйр" 11 хабов по всей стране: в Уфе, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Минеральных Водах, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Сургуте, Тюмени и Ханты-Мансийске. Основной пункт пересадки — московский аэропорт Внуково, на который приходится более 160 рейсов "Ютэйр" ежедневно. Штаб-квартира "Ютэйр" располагается в Сургуте.