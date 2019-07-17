МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Сингапурская компания Olam International увеличила свою долю в "Русской молочной компании" ("Русмолко") до 100%, миноритарный акционер Наум Бабаев вышел из капитала предприятия, реализовав принадлежавшие ему 25% в рамках опциона, говорится в сообщении "Русмолко".

"В январе 2012 года компания Olam приобрела 75% долю в "Русмолко", вложив в компанию 75 миллионов долларов США. В июне 2019 года основатель и миноритарный акционер "Русмолко" Наум Бабаев реализовал остававшуюся у него долю посредством опциона, таким образом, компания "Русмолко" полностью перешла в собственность Olam", — говорится в сообщении.

Компания указывает, что приобретение доли Бабаева является частью стратегии Olam по развитию сельскохозяйственного бизнеса. В планах "Русмолко" — удвоить объемы производства молока в ближайшие три года, преодолев отметку в 500 тонн в сутки, и войти в топ-3 российских производителей молока-сырья.

"Русская молочная компания" ("Русмолко") — один из крупнейших производителей молока в России. Под управлением компании находятся 156 тысяч гектаров земли. "Русмолко" развивает три направления: молочное животноводство, растениеводство и семеноводство.