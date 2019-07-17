МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в январе-июне 2019 года увеличился на 1,7% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 15,688 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

В июне показатель вырос на 1,4% в годовом выражении — до 2,731 триллиона рублей. При этом в мае оборот ритейла также повышался на 1,4% по сравнению с маем прошлого года. В месячном исчислении оборот ритейла в РФ в июне вырос на 1,6%, в мае наблюдался рост на 1,3%.

Оборот розничной торговли в июне на 94,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 5,4%. В июне прошлого года эти доли составляли 94,4% и 5,6% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли в мае удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,1%, непродовольственных товаров — 51,9%. В июне прошлого года — 47,6% и 52,4% соответственно.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями за первое полугодие вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,609 триллиона рублей. В июне этот показатель увеличился на 1,4% в годовом выражении — до 1,312 триллиона рублей (в мае показатель повысился на 1,7%).

Оборот торговли непродовольственными товарами вырос на 1,8% и достиг 8,079 триллиона рублей. В июне он увеличился на 1,5% и составил 1,418 триллиона рублей (в мае вырос на 1%).