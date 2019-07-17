МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Global Ports в иностранной и местной валютах до уровня "BB+" с "BB", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

"Повышение рейтинга отражает ожидаемые действия компании по сокращению доли заемных средств на фоне структурно положительного свободного денежного потока, который руководство и акционеры намерены полностью направить на сокращения левериджа ниже 2х", — сообщается в релизе агентства.

Global Ports осуществляет управление пятью контейнерными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминалы "Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке).