МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ, Елена Орехова. Закупочные цены на сырое молоко в этом году, в отличие от середины 2018 года, снизились несущественно, но уже прошли минимальные уровни и во втором полугодии будут вблизи, а возможно и выше прошлогодних отметок, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты отрасли.

"Несмотря на свойственную молочному рынку волатильность в сезон "большого молока", цены с начала года оставались стабильными, и в апреле-мае началось лишь небольшое снижение", — отметили в Национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко"). По его прогнозу, во втором полугодии уровень цен на сырое молоко останется на уровне 2017-2018 годов.

В "Союзмолоке" отмечают, что в мае уровень цен на сырое молоко снизился на 0,8% по сравнению с апрелем и составил 24,5 рубля за килограмм, а во всех субъектах РФ из числа топ-25 производителей молока уровень закупочных цен оставался в мае выше уровня того же месяца 2018 года.

"Есть несколько причин сложившейся ситуации. Во-первых, мы наблюдаем повышенный спрос на молочный жир, что обусловлено переориентированием производителей с молокосодержащих категорий на молочные. Так, снижается производство так называемых сырных продуктов, маргаринов и сливочно-растительных спредов, но растет производство сыров. Во-вторых, в 2018 году наблюдался значительный рост себестоимости производства сырого молока", — поясняют эксперты.

Согласно данным еженедельного мониторинга Минсельхоза РФ, с апреля стоимость сырого молока у сельхозпроизводителей начала снижаться. В частности, на 27 июня она составляла 23,68 рубля за килограмм (без НДС), что на 3,7% ниже уровня начала года.

В начале и конце 2018 года средневзвешенная цена находилась на уровне 24,43 и 24,58 рубля за килограмм соответственно, а минимум был в конце июля — 21 рубль. В 2017 году разброс цен был меньшим: 24,61 и 24,73 рубля за килограмм на начало и конец года, и минимум в 23 рубля в конце июня.

МИНИМУМ ЦЕН ПРОЙДЕН

Представители компаний, производящих и перерабатывающих молочное сырье, считают, что ценовая конъюнктура рынка в первом полугодии текущего года в целом не сильно выбивалась из сезонных тенденций, но определенные коррективы в стоимость внесли, в частности, повышение НДС, сокращение импорта в связи с ограничением поставок из Белоруссии и подорожание топлива. Во втором полугодии, по их мнению, снижения закупочных цен не будет.

"Анализ рынка показывает, что цены в РФ в 2019 году идут в колее между ценами 2017 и 2018 годов. Как раз в 2018 году, мы считаем, цены начали резко обваливаться в апреле, и падение едва остановилось к концу лета. В текущем году тренд более выдержанный и снижение более мягкое", — сказал заместитель генерального директора УК "Дамате" Андрей Григоращенко.

Он отметил, что в начале года себестоимость молока выросла из-за повышения НДС в части закупаемых кормов, еще одним очень серьезным фактором увеличения расходов стал рост стоимости ГСМ. "Сейчас, в преддверии осенне-зимнего сезона, мы ожидаем роста стоимости на молоко, что позволит немного выровнять экономические показатели для молочно-товарных ферм", — добавил Григоращенко.

Финансовый директор компании "Зеленая долина" Юрий Осовин также обратил внимание на то, что ценовые тенденции текущего года проходят согласно ежегодным трендам.

Что касается прогнозов, по его мнению, в текущем году точка минимума уже пройдена. "Возможно, сыграла роль таких факторов, как наращивание объемов переработки крупными переработчиками молока, борьба государственных органов с серым импортом из Беларуси и фальсификатом при производстве и на полках супермаркетов. Совокупность этих элементов привела к большей востребованности сырого молока переработчиками", — сказал Осовин.

ЧТО С РОЗНИЦЕЙ

Динамика цен на молочку в рознице совсем другая. По данным Росстата, за июнь потребительские цены на молоко и молочную продукцию выросли на 0,4%, за май — на 0,3%, а с начала года — на 2,9%. В прошлом году за июнь и за май цены потеряли по 0,2%, а рост за первое полугодие составил всего 0,4%.

Эксперты "Союзмолока" связывают наблюдающийся в этом году рост с повышением базовой ставки НДС. "Хотя молочная продукция облагается НДС по льготной ставке 10%, сопутствующие товары и услуги (логистика, упаковка, ГСМ и т.п.) подпадают под ставку НДС 20%, в связи с чем себестоимость производимой конечной продукции все-таки растет", — отмечают в ассоциации.

В частности, в мае больше всего подорожали маргарин, сливочное масло, мороженое и глазированные сырки (цена выросла на 1%), а с начала года лидерами по росту цен стали глазированные сырки (плюс 10,9%) и сливочное мороженое (плюс 3,5%). Национальные сыры и брынза подешевели с января на 2,1%.