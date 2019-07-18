МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток американского алюминиевого гиганта Alcoa Corp. за первые шесть месяцев 2019 года составил 601 миллион долларов против 205 миллионов долларов чистой прибыли в аналогичном периоде прошлого года, говорится в пресс-релизе производителя.

Разводненный убыток Alcoa в пересчете на акцию за первое полугодие составил 3,24 доллара против прибыли в 1,09 доллара за аналогичный период 2018 года. Выручка алюминиевой компании в годовом выражении снизилась на 19% — до 5,43 миллиарда долларов.

Чистый убыток компании за второй квартал составил 402 миллиона долларов против прибыли годом ранее в 10 миллионов долларов. Разводненный убыток в пересчете на акцию Alcoa за период составил 2,17 доллара против прибыли в 0,05 доллара за аналогичный период 2018 года. Выручка Alcoa за апрель-июнь составила 2,711 миллиарда долларов, что на 24% ниже показателя второго квартала 2018 года. Аналитики ждали выручку компании на уровне 2,76 миллиарда долларов.

В третьем квартале компания рассчитывает получить выгоду, в том числе, от снижения затрат на сырье и техническое обслуживание в сегментах глинозема и бокситов.

Alcoa Corporation — американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира Alcoa находится в Нью-Йорке.