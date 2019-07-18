МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) может купить одного из крупнейших в России производителей артиллерийских систем, пермские "Мотовилихинские заводы" (МЗ), у госкорпорации "Ростех", контролирующей основную часть долга предприятия, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"Ростех", контролирующий задолженность МЗ, планирует выйти из состава кредиторов предприятия, перепродав новому инвестору его долги, а также реализовать и свои около 50% акций МЗ, утверждают источники издания. При этом ТМХ проводит due diligence МЗ, сообщил другой собеседник газеты, — в июне управленцы среднего звена, технологи и энергетики ТМХ как минимум дважды посетили оборонное предприятие с целью изучить техническое состояние оборудования, сетей, зданий. В ТМХ подтвердили изданию факт визита сотрудников компании на МЗ в июне, но воздержались от других комментариев. На МЗ и в "Ростехе" от комментариев отказались.

По данным собеседника газеты, сделка готовится в рамках договоренностей госкорпорации и ТМХ, согласно которым ряд оборонных активов переходит частным лицам. В прошлом году "Ростех" уже продал "Транскомплектхолдингу" (ТКХ) 26% минус 1 акцию концерна "Калашников", после чего доля частной компании в концерне возросла до 75% минус 1 акции. В капитале ТКХ 50% были у гендиректора "Калашникова" Алексея Криворучко. Став замминистра обороны, он передал свои 50% акций в доверительное управление гендиректору холдинговой компании Рыбинской верфи Аркадию Привалову. До 2018 года в капитале ТКХ, помимо Криворучко, были прямо представлены совладельцы ТМХ Искандар Махмудов и Андрей Бокарев.

"Трансмашхолдинг", 80% которого принадлежит структурам Махмудова, Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы, а 20% — французской Alstom, — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.

"Мотовилихинские заводы" — единственный в России серийный артиллерийский завод полного цикла, от выплавки металла до выпуска готового изделия. Сегодня завод выпускает артсистемы всех родов войск, в том числе реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Торнадо-Г" (ранее также выпускал "Град"), самоходные орудия "Нона-СВК" и "Вена".

Ранее крупнейшим кредитором МЗ был АКБ "Россия", которому предприятие задолжало около 7,6 миллиарда рублей. Осенью 2018 года "РТ-Капитал" по договору цессии получил права на этот долг, в результате структура "Ростеха" получила контроль над банкротством предприятия. В настоящий момент объем кредиторской задолженности заводов на дочерней компании "Ростеха" "РТ-Капитал" составляет 17 миллиардов рублей.