МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с предложением лишить "Российские железные дороги" всех грузовых вагонов, пишет РБК.

Как пишет глава ФАС Игорь Артемьев министру финансов Антону Силуанову (на копию письма ссылается издание), работа РЖД на рынке грузовых вагонов ограничивает конкуренцию в отрасли и провоцирует рост цен.

Артемьев предлагает "обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка", который состоит из более чем 130 тысяч вагонов.

Служба предлагает продать грузовые вагоны РЖД за 150 млрд рублей.

Эти деньги можно направить на улучшение инфраструктуры.

Ранее суд не признал ставки на перевозки вагонами "дочки" РЖД монопольными.