МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis в первом полугодии 2019 года снизилась в годовом выражении в 2,4 раза — до 3,977 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Базовая прибыль в пересчете на одну акцию составила по итогам отчетного периода 2,55 доллара против 2,33 доллара годом ранее. Продажи Novartis за шесть месяцев составили 22,87 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с прошлогодним показателем на 2,7%.

Во втором квартале чистая прибыль компании составила 2,109 миллиарда долларов, что в 3,7 раза ниже аналогичного периода 2018 года. Базовая прибыль в пересчете на акцию составила 1,34 доллара против 1,18 доллара годом ранее. Объем продаж компании вырос на 3,7%, до 11,764 миллиарда долларов.

"Novartis продемонстрировала исключительные результаты в первом полугодии в 2019 году как… фармацевтическая компания с высокими продажами и производительностью, обеспечивающая двузначный доход от операционной деятельности и увеличение маржи. Мы повысили наш годовой прогноз как по продажам, так и по основной операционной прибыли в свете нашей сильной динамики", — прокомментировал в релизе глава Novartis Васант Нарасимхан (Vasant Narasimhan).

Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Компания ведет деятельность в 155 странах, в том числе в России.