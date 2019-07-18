МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Впервые вводимый в РФ штраф за попытку бесплатно проехать по платной трассе составит от 5 до 10 тысяч рублей, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на законопроект Минтранса России, который уже поступил на согласование в правительство. По данным издания, самостоятельно и без последствий оплатить задолженность можно будет в течение пяти дней с момента нарушения.

Санкция будет применяться в случаях, когда водитель проехал пункт взимания платы, сломав шлагбаум, либо не оплатил проезд в системе безбарьерного проезда freeflow, которую в первую очередь планируется внедрить на строящейся Центральной кольцевой автодороге, пишет газета. Операторы платных дорог считают, что часть сборов от штрафов должны получать компании в качестве компенсации недополученной платы.

По данным издания, новый законопроект предусматривает внесение поправок в несколько нормативных актов. Так, в КоАП РФ появится статья, согласно которой штраф в 2500 рублей высылается автовладельцу по почте (фиксация происходит камерой на ПВП — пункте взимания платы), если проезд по платной трассе не оплачен. Если бесплатно проехал грузовик, принадлежащий иностранному перевозчику, оштрафован будет водитель. При повторном в течение года нарушении штраф составит 10 тысяч рублей, он может быть оплачен со скидкой.

В Бюджетном кодексе запишут, что штрафы поступают в Федеральный дорожный фонд. Правила оплаты проезда утвердят отдельным постановлением правительства, а обязанность водителей их соблюдать зафиксируют в законе "Об автодорогах и дорожной деятельности".

Штраф за неоплаченный проезд на платной дороге обсуждается властями РФ с 2014 года, напоминает газета. Санкция необходима для внедрения на трассах системы freeflow, позволяющей проезжать ПВП почти без торможения либо вообще отказаться от них. Такая система уже много лет применяется за рубежом, а в России ее планируется внедрить на будущей ЦКАД. Кроме того, штраф можно применять на традиционных ПВП, где шлагбаумы не останавливают водителей.