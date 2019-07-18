Выручка группы "Детский мир" в I полугодии увеличилась на 16,2%
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в первом полугодии 2019 года увеличил консолидированную выручку на 16,2% в годовом выражении — до 55,9 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании.
"Объем консолидированной неаудированной выручки группы в первом полугодии 2019 года увеличился на 16,2% до 55,9 миллиарда рублей по сравнению с 48,1 миллиарда рублей в первом полугодии 2018 года", — говорится в сообщении.
Выручка ритейлера во втором квартале выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,3% и составила 28 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/business/20190718/830168463.html