МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", во втором квартале 2019 года увеличила чистую розничную выручку на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 435,587 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Продажи сети "Пятерочка" во втором квартале выросли на 15,6% и составили 349,395 миллиарда рублей, магазинов "Перекресток" — на 18,1%, до 65,125 миллиарда рублей. Выручка гипермаркетов "Карусель" снизилась на 3,6% и составила 21,067 миллиарда рублей.

В январе-июне X5 Retail Group увеличила чистую розничную выручку на 14,8% — до 839,703 миллиарда рублей.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец июня достигло 15,26 тысячи. Выручка X5 в 2018 году увеличилась на 18,3% — до 1,53 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 11,9%, до 107,6 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.