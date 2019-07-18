МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Продажи группы "М.Видео-Эльдорадо" (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо") в первом полугодии 2019 года увеличились на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 193,625 миллиарда рублей с учетом НДС, говорится в пресс-релизе "М.Видео-Эльдорадо".

Операционная отчетность по группе показывает результаты развития сетей "М.Видео" и "Эльдорадо", включающие итоги работы "Эльдорадо" не с момента закрытия сделки по ее приобретению (в конце апреля 2018 года), а за все первое полугодие прошлого года.

Продажи "М.Видео" в январе-июне текущего года увеличились на 11,7% — до 130,206 миллиарда рублей с НДС, продажи "Эльдорадо" — на 8%, до 63,419 миллиарда рублей. Совокупные продажи группы во втором квартале повысились на 9,1% в годовом выражении и составили 92,234 миллиарда рублей. Оборот "М.Видео" вырос на 11,6% — до 62,069 миллиарда рублей, "Эльдорадо" — на 4,4%, до 30,165 миллиарда рублей.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. Компания управляет сетями "М.Видео" и "Эльдорадо", на конец июня группа объединяла 977 магазинов в России. Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева владеет 38,2% акций ритейлера. В августе 2018 года "М.Видео-Эльдорадо" приобрела российские магазины Media Markt у немецкой MediaMarktSaturn, последняя в рамках сделки получила 15% акций ПАО "М.Видео".