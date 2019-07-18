МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackstone Group за шесть месяцев 2019 года сократилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,72 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию за полугодие составила 1,16 доллара против 1,63 доллара годом ранее. Выручка группы сократилась на 21% — до 3,5 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль Blackstone составила 647 миллионов долларов, что в 2,4 раза ниже показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 0,45 доллара против 1,09 доллара годом ранее. Выручка группы составила 1,486 миллиарда долларов, снизившись на 44%.

По словам главы Blackstone Стивена Шварцмана (Stephen A. Schwarzman), которые приведены в релизе, "общие активы под управлением компании выросли до рекордных 545 миллиардов долларов, увеличившись на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

Инвесткомпания Blackstone Group была основана в 1985 году в США. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. В числе основных сфер деятельности — консалтинг, прямые инвестиции и недвижимость.