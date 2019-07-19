МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в первом полугодии 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3% и составила 903 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA уменьшился на 10,4%, до 1,416 миллиарда долларов. Выручка в январе-июне снизилась на 5,1%, до 4,208 миллиарда долларов.

Во втором квартале текущего года чистая прибыль "Северстали" увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом на 11%, до 475 миллионов долларов, показатель EBITDA — на 13,6%, до 753 миллионов долларов, выручка — на 7,2%, до 2,177 миллиарда долларов.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,02% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2018 года "Северсталь" увеличила выпуск стали на 3% — до 12,04 миллиона тонн.