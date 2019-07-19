МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Брат президента Молдавии Игоря Додона Александр стал акционером принадлежащей бизнесмену Игорю Чайке компании "Архплей Девелопмент". Это подтвердили представители компании. По данным ЕГРЮЛ, Александру Додону в настоящее время принадлежит 15% акций.

Компания "Архплей Девелопмент", образованная в 2014 году, реализовала несколько проектов в Москве. Среди них два на проспекте Вернадского – многофункциональный комплекс Forum City площадью 38 тыс. кв. м, объединяющий торговую, деловую и жилую зоны, в которой располагаются респектабельные апартаменты, а также комплекс из 17 эксклюзивных апартаментов Seven Floor.

Помимо "Архплей Девелопмент" Чайке принадлежат контрольный пакет ООО "Хартия" — крупного оператора по вывозу и переработке мусора в Московской, Ярославской и Тульской областях, компания "Русский экспорт", занимающаяся поставками российских продуктов в Китай, доля в компании "Т-Индустрия", владеющей крупнейшим российским производителем железнодорожных шпал "Бэтэлтранс", "Национальная инжиниринговая корпорация" и ряд других коммерческих структур.

В рамках своей работы в генеральном совете "Деловой России" Чайка является бизнес-послом этой общественной организации в Республике Молдова и Приднестровье.