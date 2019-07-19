МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev SA (AB InBev) договорилась о продаже своего австралийского дочернего подразделения Carlton & United Breweries (CUB) японской компании Asahi Group Holdings, сообщила компания.

"Anheuser-Busch InBev согласилась продать дочернюю компанию Carlton & United Breweries за 16 миллиардов австралийских долларов (около 11,3 миллиарда долларов) японской Asahi Group Holdings", — говорится в релизе.

В рамках этой сделки AB InBev предоставит Asahi Group права на коммерциализацию портфеля международных брендов AB InBev в Австралии. В их число входят, в том числе, такие известные по всему миру марки как Corona, Bud, Stella Artois.

На сделку распространяются обычные условия закрытия, включая получение разрешения от регуляторов Австралии. Ожидается, что сделка будет завершена к первому кварталу 2020 года.

AB InBev добавляет, что после сделки сможет расширить экспансию на другие быстрорастущие рынки в регионе АТР и по всему миру. Практически вся выручка от продажи австралийского подразделения будет использована компанией для погашения задолженности. При этом обязательство AB InBev по снижению чистого долга ниже 4-х EBITDA к концу 2020 года не зависит от завершения данной сделки, отмечается в релизе.

Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. В России компания выпускает пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, "Тинькофф авторское", Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.